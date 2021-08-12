По мнению Фурсы, те, кто критикуют компанию Red Bull, не являются ее целевой аудиторией.

У компании Red Bull в результате недавнего скандала, который произошел из-за дрифта 10 августа на Софийской площади в Киеве, продажи могут не упасть, а вырасти.

Об этом написал инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

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"Да Ред Бул премию, наверняка, выписывает своим маркетологам. Для них это суперуспех. Целую неделю все только и повторяют Ред Бул и Ред Бул. Ред Бул и Ред Бул. Это стоило бы миллионы", - отметил Фурса.

Он предположил, что продажи у компании могут вырасти потому, что "для людей, которые пьют энергетические напитки, в истории с дрифтом нет ничего криминального".

"Для их субкультуры это круто. Для них нет каких-то исторических площадей, ЮНЕСКО и прочих интеллигентских фетишей. Они живут в мире, где это вообще не имеет значения. Любая реклама направлена на вашу целевую аудиторию", - отметил аналитик.

Он также предположил, что те, кто критикуют компанию Red Bull, не являются ее целевой аудиторией.

"И да, вы скажите, что их (маркетологов компании Red Bull - УНИАН) хейтят за то, что они сделали? Но вопрос кто их хейтит? Люди, для которых важны черные кольца на Софийской площади вряд ли целевая аудитория Ред Була. Они и так не пили этот напиток. Поэтому если они десять раз подряд скажут и напишут, что больше его не будут пить, то продажи Ред Була от этого не пострадают", - отметил Фурса.

"Так что Ред Бул празднует. Да, они этого не скажут. Да, они будут извиняться вежливо. Но и они будут знать правду. И вы будете знать ее. Если признаетесь сами себе. И это не плохо. И не хорошо. Это факт. Что естественно, то не безобразно", - добавил аналитик.

Скандал в Киеве:

10 августа в центре Киева на Софийской площади сняли на видео дрифт двух автомобилей. На видео видно, как автомобили быстро ездят по пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому, делая резкие повороты. На площади авто своими шинами "нарисовали" несколько кругов.

В КГГА заявили, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади. Ориентировочный размер причиненных убытков составляет около 50 тысяч гривен.

Как свидетельствует сообщение компании Red Bull в Instagram, участие в съемках принимала певица Alyona Alyona и профессиональный гонщик Конор Шанахан.

Red Bull GmbH:

Red Bull GmbH — австрийская компания, производитель энергетических напитков (самым известным из них является одноимённый газированный напиток "Red Bull").

Напиток Red Bull не рекомендуется пить беременным женщинам, детям до 18 лет.

Автор: Богдан Слуцкий