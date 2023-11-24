У мужчины диагностировали переохлаждение 2-3 степени и почечную недостаточность.

На Закарпатье пограничники отделения "Богдан" Мукачевского пограничного отряда обнаружили уклониста, который более трех суток блуждал в горах. На следующий день он скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ. Отмечается, что найденный мужчина оказался 46-летним жителем Днепропетровщины.

"Он более трех суток бродил в высокогорье на Раховщине без соответствующего снаряжения, одежды и запасов еды и воды. В больнице, куда доставили мужчину сразу после обнаружения, у него диагностировали переохлаждение 2-3 степени и почечную недостаточность. К сожалению, жизнь днепропетровца спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ при попытке нелегально покинуть страну погибли 24 мужчины. 19 человек утонули в реке Тиса. Еще пятеро – погибли при попытке пересечения горного участка границы.

Гибель мужчин при попытке пересечения границы

В декабре 2022 года в Румынии в горах заблудились уклонисты из Украины. Одного из них нашли мертвым. По информации пограничников, он упал с обрыва. Мужчина получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением, в результате чего скончался.

В марте 2023 года уклонист утонул в реке на Закарпатье. Мужчина родом из Николаевщины хотел попасть в Венгрию. Он пытался убежать от пограничников и прыгнул в Тису, однако его унесло течением. Мужчину пытались догонять по берегу, однако через несколько минут он пропал из виду.

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