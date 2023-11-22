В августе этот блогер покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

Служба безопасности Украины собрала доказательства противоправной деятельности блогера Мирослава Олешко, который незаконно выехал из Украины во время войны и занимается информационно-подрывной деятельностью, которая вредит ВСУ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, Олешко после подтверждения его пригодности к военной службе и вызова в ТЦК, в августе покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

Отмечается, что находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.

Видео дня

"Сейчас Олешко заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 ("препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований"); ч. 4 ст. 358 ("использование заведомо поддельного документа"). Санкции статей предусматривают до 8 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Предатели Украины

Служба безопасности Украины разоблачила преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории России.

Было задокументировано его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб. Сейчас установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ. Для наведения вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену. Полученные от чиновника сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб.

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