Семья чиновницы была похищена российскими войсками 23 марта.

В Киевской области нашли тела старосты села Мотыжин Бучанского района и ее мужа.

Об этом рассказал глава Макаровской поселковой общины Вадим Токарь в своем Telegram-канале.

"Печальная новость. Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, которые были взяты в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна", - написал Токарь.

Как сообщал УНИАН, 23 марта военнослужащие вооруженных сил РФ пришли домой к Ольге Сухенко, незаконно задержали ее, ее мужа и сына. Оккупанты вывезли их в неизвестном направлении.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) украинские правоохранители тогда начали уголовное производство.

Освобождение Бучи: что известно

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

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