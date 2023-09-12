В Одессе задержали экс-дьякона УПЦ МП, который отправлял уклонистов за границу под видом "церковных миссионеров".
Как сообщили в пресс-центре областного управления СБУ, в Одесской области разоблачена схема уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
В частности, во время комплексных мероприятий задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ МП, который за деньги "помогал" потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза в качестве церковных клириков.
"Для реализации сделки фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова по надуманной аргументации о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины", - рассказали в управлении.
Отмечается, что стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.
Таким образом делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов.
"Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили схему и задержали его "на горячем", - проинформировали в пресс-службе.
Во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, наличные, полученные преступным путем.
В пресс-службе Одесской областной прокуратуры добавили, что бывшему служителю одного из храмов города сообщено подозрение по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
За денежное вознаграждение он обеспечивал изготовление поддельных писем от епархии о предоставлении разрешения на временный выезд за границу военнообязанным, якобы имеющим церковный сан, для участия в культурно-духовных событиях в Германии.
По данным регионального главка Национальной полиции, фигурант - 29-летний житель Одессы.
Предложив одному из мужчин за 4,5 тыс. долларов организовать переправку за границу, он уверял, что через свои прочные связи имеет возможности устранить все препятствия, которые будут возникать, и предоставил советы и указания по последовательности действий на пути к границе и в момент ее пересечения.
Сейчас правоохранители устанавливают других злоумышленников, причастных к схеме. Бывшему клирику грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Священник УПЦ МП пропагандировал коммунизм на Закарпатье
Недавно на Закарпатье СБУ разоблачила священника УПЦ МП на пропаганде коммунистического режима. В частности, настоятель одного из храмов Хустской епархии на собственной странице в соцсетях пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Также он пытался никоим образом не допустить перехода общины в ПЦУ.
По данным местных журналистов, речь идет о священнике Венедикте Хромее, который является кумом жены Виктора Медвечука Оксаны Марченко.