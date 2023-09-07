По данным местного журналиста Виталия Глаголы, речь идет о священнике Венедикте Хромее, который является кумом жены Виктора Медвечука – Оксаны Марченко.

На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила священника УПЦ МП на пропаганде коммунистического режима. Об этом сообщает управление СБУ в Закарпатской области.

По данным следствия, к преступлению причастен настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП, находящегося в Тячевском районе на Закарпатье.

"Будучи руководителем территориального благочиния, которое одним из первых с начала полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции Московского патриархата, священнослужитель пытался не допустить перехода громады в ПЦУ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Это подтвердила и инициированная по делу судебная искусствоведческая экспертиза.

Во время обысков в храме и по месту жительства священнослужителя, правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

"Найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера. Среди выявленного правоохранителями – книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, в отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Киев, без великой России, и отдельно от России, немыслим ни в коем случае".

В ходе следственных действий СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-Руси" и молились за "спасение России", а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.

Сейчас правоохранители изучают все изъятые материалы для принятия дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, установлено, что настоятель церкви незаконным способом занял земельный участок, на котором построен храм. По данному факту открыто дело по ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Настоятелю храма сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима) УКУ.

По информации закарпатского журналиста Виталия Глаголы, речь идет о священнике Венедикте Хромее, который является кумом жены Виктора Медвечука – Оксаны Марченко.

"С начала войны он неоднократно высказывал антиукраинские взгляды. 24 февраля 2022 года публиковал обращение патриарха Кирилла. Также он репостил сообщения местных депутатов от ОПЗЖ и даже Шария", - рассказал журналист.

Он добавил, что Хромей поддерживает идеологию "русского мира", является ярым сторонником "радикального русинства".

Подозрение священнику за кремлевскую пропаганду в Житомирской области

Настоятелю церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП в Житомирской области, который раздавал верующим кремлевские "агитки", сообщено о подозрении.

По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной громады Житомирщины. Во враждебных "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Священнику грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

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