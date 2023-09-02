Тексты печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.

Клирику Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области, который раздавал верующим кремлевские "агитки", сообщено о подозрении.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, СБУ совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу в отношении настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП, который разжигал религиозную ненависть.

"По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной громады Житомирщины. Во вражеских "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что "тексты" печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.

"Установлено, что клирик распространял враждебную материалы по указанию своего митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сотрудники Службы безопасности обнаружили пророссийские агитационные материалы во время мероприятий по безопасности весной 2022 года и обысков на территории местной епархии УПЦ МП в июне этого года.

"Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятая продукция содержит провокационные высказывания в отношении священников, верующих и сторонников других конфессий. Также содержание некоторых брошюр популяризировало кремлевский "взгляд" на историю украинской государственности", - отметили в СБУ.

Так, на основании собранных доказательств настоятелю храма было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, унижение национальной чести, достоинства и образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц).

В управлении Нацполиции Житомирской области добавили, что во время июньских обысков в Овручско-Коростенской и Житомирской епархиях УПЦ МП изъяли черновые записи, листовки, брошюры, которые в дальнейшем были направлены на экспертное исследование. "Согласно выводам экспертиз, литература содержит признаки разжигания религиозной вражды и является чисто политически-пропагандистским продуктом", - отметили в полиции.

Священнику Овручско-Коростенской епархии русской церкви в Украине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Отметим, что митрополитом Овручским и Коростенским УПЦ МП с 1993 года является Виссарион (Василий Стретович). В 1975-1983 годах он учился сначала в Московской духовной семинарии, а затем в Московской духовной академии.

Митрополит УПЦ МП оправдывал российскую агрессию - приговор суда

Как сообщал УНИАН, ранее суд в Виннице признал митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), относящегося к УПЦ МП, виновным в публичном оправдании российской агрессии и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ сообщили, что клирик распространял среди верующих пропагандистские листовки с призывами к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. Также СБУ утверждает, что Ионафан на одном из сайтов Русской Православной церкви "размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений".

Вас также могут заинтересовать новости: