Тело парня достали из воды почти через сутки.

Несчастный случай с подростком произошел в Харькове. Во время отдыха утонул 16-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Трагедия произошла 10 июля на Петренковском озере. Женщина с двумя подростками отдыхали на озере. Парни отплыли от берега на 50 метров и внезапно начали тонуть.

Очевидцы вызвали спасателей КУ "Водно-спасательная служба". Одного подростка удалось спасти. Тело же второго ребенка – 16-летнего парня достали из озера 11 июля в 09:50 водолазы межрегионального центра гуманитарного разминирования быстрого реагирования.

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"Специалисты ГСЧС предостерегают плавать только в специально отведенных местах. Не прыгать в воду, если глубина и состояние дна неизвестны. Не заплывать за буйки", - подчеркнули спасатели.

Как ранее сообщал УНИАН, в поселке Кирилловка Запорожской области возле одной из баз отдыха погиб на воде мужчина. Происшествие случилось 10 июля в 17:35. По словам родственников погибшего, мужчина ушел купаться в море и пропал из виду.

Отдыхающие обнаружили тело мужчины без признаков жизни и вынесли на берег. Утопленника пытались реанимировать, но врачи скорой констатировали смерть. Погибшим оказался 49-летний житель г. Винница.

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Автор: Анастасия Горбачева