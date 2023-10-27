Сообщается, что он потерял много крови.

В коллаборанта Олега Царева стрелял неизвестный, сообщается в его официальном Telegram-канале.

Администратор канала, ссылаясь на родных Царева, пишет, что ночью на него было совершено покушение. "Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики", - говорится в сообщении.

На момент прибытия кареты скорой медицинской помощи коллаборант был без сознания, он потерял много крови. "Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", - отмечается на канале.

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Российский проект ВЧК-ОГПУ отмечает, что происходящее похоже либо на "очень засекреченное покушение", либо на инсценировку. По их данным, Царева нет ни в одной из местных больниц, а местных силовиков на место не вызывали и не привлекали.

"По информации из республиканского управления, ситуацию полностью контролируют в ФСБ, при этом не делятся со следователями "закрытыми" сведениями. Все что есть в Крымском СК - сообщения из СМИ и социальных сетей. Такое может быть в случае, если ситуация с Олегом Царевым инсценировка или оперативная комбинация. Сын и дочь жертвы покушения, по предварительным данным, в Москве. Они не отвечают на звонки даже от близких людей", - добавили они.

Покушение на Царева: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд российский Telegram-каналов сообщил, что на Царева напали. Якобы этой ночью к санаторию в оккупированной Ялте, где тот жил, начали съезжаться полицейские и медики.

Одни пропагандисты пишут, что на коллаборанта напали с ножом, другие - что в него стреляли.

Напомним, прошлой осенью в Украине Цареву объявили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ он приезжал на оккупированные территории Украины для помощи установлению российского оккупационного режима.

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