Обоих подозреваемых уже взяли под стражу, им грозит до 8 лет заключения.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще двух агентов РФ.

Они собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак России в Киеве и Черкассах, сообщает СБУ. По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской противовоздушной обороны, в том числе переданных США зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов". Скрытые фотоснимки делали с разных ракурсов и привязкой к местности.

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В частности, правоохранителям известно, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину РФ, проживающему в Киеве.

В СБУ рассказали, что после получения "отчета" с уточняющими данными о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в Россию через территорию ЕС как лицо непризывного возраста.

Однако его удалось задержать, хоть и уже после того, как мужчина приобрел билеты в одну из европейских стран.

Как установили правоохранители, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из черниговских высших учебных заведений. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где и получил российский паспорт.

Вскоре мужчина вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения России начал скрыто отслеживать места базирования ВСУ в столице.

Во время обысков в помещениях обоих задержанных правоохранители нашли запрещенную символику России, сувенирную продукцию с фотографиями российского диктатора Владимира Путина. У киевлянина также нашли паспорт гражданина РФ.

Сейчас действия задержанных квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ) и чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). И женщина, и мужчина взяты под стражу, им грозит до 8 лет тюрьмы.

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Как сообщал УНИАН, на Черниговщине к 8 годам заключения приговорили женщину, которая сдавала врагу позиции ВСУ. В течение августа-сентября 2022 года - уже после освобождения Черниговской области от оккупации - женщина продолжила активно сотрудничать с врагом.

Она собирала данные о движении и расположении подразделений и техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры, и за деньги отправляла их представителю РФ.

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