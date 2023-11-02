Женщина сотрудничала с россиянами после деоккупации области.

На Черниговщине к 8 годам заключения приговорена женщина, которая сдавала врагу позиции ВСУ. Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.

Согласно информации, Черниговский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора областной прокуратуры и признал жительницу Черниговского района виновной в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Она приговорена к 8 годам лишения свободы.

Установлено, что в течение августа-сентября 2022 года женщина после освобождения Черниговской области от оккупации продолжила активно сотрудничать с врагом.

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"Местная жительница собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через телеграмм-канал женщина отправляла собранные сведения представителю РФ, за что получала денежное вознаграждение", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным местных журналистов, в телефоне женщины, которая является матерью четверых детей, нашли переписку с российскими военными, на фото и видео - позиции украинских военнослужащих. За это она получала денежное вознаграждение в размере - шесть тысяч гривень. В мае Черниговский районный суд приговорил женщину к шести годам заключения.

Задержание предателей в Украине

В Изюме на Харьковщине из клиентов "втемную" выспрашивали данные о ВСУ агенты ФСБ России. В сотрудничестве с врагом СБУ разоблачила владелицу заведения, которая пытались узнать во время общения с клиентами данные о размещении войск Украины в районе деоккупированного изюма.

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