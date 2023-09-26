Стеклянные банки с деньгами и украшениями женщине помогли отыскать полицейские, перекопав территорию домохозяйства.

В Тернопольской области женщина забыла, где закопала деньги и драгоценности у себя во дворе, и обвинила в краже соседа.

Как сообщает полиция Тернопольской области, к ним обратилась жительница Козовской территориальной громады, заявив, что ее, вероятно, обокрал сосед.

Она рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения собрала все заработанные деньги и драгоценности, закрыла их в стеклянные банки и закопала на территории собственного домохозяйства.

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По данным правоохранителей, домой женщина приехала через полтора года и пошла выкапывать сокровища. Однако их на месте не было. Женщина решила, что ее тайник нашел сосед, поскольку имеет металлоискатель. И именно поэтому написала заявление в полицию. Пенсионер все отрицал.

В ходе расследования оперативники решили еще раз проверить территорию, перекопав ее. Полицейские нашли все спрятанные банки с деньгами и драгоценностями.

Как выяснилось, женщина, закапывая сбережения, не запомнила, где точно это сделала, и искала в другом месте. Уголовное производство закрыли.

В Ривненской области женщина украла из могилы военного розы для невестки

Жительницу Ривненской области, которая украла из могилы военного розы, приговорили к условному сроку наказания.

Находясь на кладбище и проходя мимо могилы военнослужащего, женщина похитила оттуда 20 роз, чтобы подарить их невестке на день рождения.

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