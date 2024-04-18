Журналист сообщил, что нарушителя пытались остановить, но тот благополучно пересек границу с ЕС.

На Закарпатье мужчина на КПП "Астей" (Лужанка) вырвался от пограничников и сбежал в Венгрию.

Как сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе, при прохождении украинско-венгерской границы мужчину отведи в админздание пункта пропуска, чтобы проверить его документы. Вместо этого мужчина бросился наутек в сторону Венгрии.

"По дороге его догнали пограничники и завалили на землю. Но он снова вырвался и перебежал на венгерскую сторону пункта пропуска, куда украинским пограничникам запрещено заходить. Там он успешно оформился у венгров и попал в ЕС", - отметил журналист.

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По данным Глаголы, речь идет о жителе Берегово Борисе Лабойко 1972 года рождения.

Побег из Украины - последние новости

На Волыни судили мужчину, который, чтобы выехать за границу, купил поддельные документы, свидетельствующие об опекунстве над малолетним ребенком.

Когда он получил документы, то 8 июня 2023 года пытался пересечь границу через пункт пропуска "Ягодин". Впрочем, во время прохождения контроля пограничники обнаружили, что документы, которые предоставил Владислав Л., являются поддельными.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 136 тысяч гривен.

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