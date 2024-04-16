Димопулос говорит, что из-за пограничников едва не опоздала на самолет.

Экс-"виагра" Санта Димопулос рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на польской границе. По словам певицы, пограничники задержали ее с сыном, когда они из Украины уезжали в другую страну.

Она добавила, что из-за этого они опаздывали на самолет, несмотря на то, что распланировали свое время так, чтобы точно успеть.

"Никогда, никогда не езжайте через польскую границу. Мы опаздываем на самолет, хотя выехали раньше времени. Нас задержали и никакие уговоры не влияют", - пожаловалась Димопулос.

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Она добавила, что пограничники несколько раз проверяли их чемоданы и автомобиль. Димопулос говорит, что это был ужас, у нее возникло впечатление, что поляки относятся к украинцам с ненавистью.

"Мы чудом успели в последний момент. Что с поляками на границе происходит? Это, честно говоря, был ужас. Они дважды выворачивали наши чемоданы, проверяли полностью авто, держали ворота закрытыми, еще и с таким издевательством. Если бы я знала, что там такие люди, я бы никогда не поехала через Польшу и больше никогда не поеду, и никому не советую. Такое отношение ужасное", – добавила Санта.

Напомним, ранее Санта Димопулос развелась с мужем-богачем спустя 11 лет брака.

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