Известно, что уклонист пытался с поддельными документами пересечь границу 8 июня прошлого года.

На Волыни судили мужчину, который, чтобы выехать за границу, купил поддельные документы, свидетельствующие об опекунстве над малолетним ребенком. Однако ему этого сделать не удалось и теперь он должен заплатить 136 гривен штрафа. Об этом говорится в приговоре Шацкого районного суда, пишет издание "Волынские новости".

Известно, что нарушителем оказался тридцатилетний уроженец села Широкое, что в Криворожском районе Днепропетровской области Владислав Л. Мужчина холост, имеет высшее образование и является работником в сфере торговли.

"В мае прошлого года через Telegram он договорился об изготовлении на его имя документов, которые бы давали право выехать из Украины. Для этого Владислав Л. предоставил свои персональные данные и перевел 114 тысяч гривен", - говорится в приговоре суда.

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Таким процессом занялся неизвестный, который изготовил поддельные официальные документы, среди которых было информационное письмо с ложной информацией о том, что мужчина имеет право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

"Также были изготовлены два поддельных решения исполнительного комитета Саксаганского районного совета с недостоверными сведениями: о предоставлении малолетней статуса ребенка лишенного родительской опеки и о том, что ребенок временно устроен в семью к Владиславу Л.; о назначении его опекуном малолетней", - добавили в тексте.

Когда уклонист получил документы, то 8 июня 2023 года пытался пересечь границу через пункт пропуска "Ягодин". Однако во время прохождения контроля пограничники обнаружили, что документы, которые предоставил Владислав Л., являются поддельными.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, суд назначил наказание в виде штрафа на 136 тысяч гривен.

Суд над уклонистами: последние новости

Как писал УНИАН, в Харькове мужчина отказался от мобилизации, аргументируя это тем, что ему надо кормить семью. Его приговорили за уклонение к трем годам лишения свободы.

Во время суда мужчина свою вину не признал. Он отметил, что сотрудники ТЦК, не представляясь, применяя физическое принуждение, бросили его в автомобиль, доставили в ТЦК и выписали повестку.

Также на Николаевщине мужчина "упорно" не желал проходить военную службу, за что его приговорили к трем годам лишения свободы. Как стало известно, военнообязанный не прибыл в часть и нарушил тем самым процесс комплектования ВСУ во время мобилизации.

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