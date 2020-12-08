Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков в феврале.

Двух мужчин, которые участвовали в событиях в феврале 2020-го в Новых Санжарах, приговорили к 5 годам условно с испытательным сроком в 1 год.

Об этом в комментарии hromadske сообщила адвокат одного из обвиняемых Валентина Рябуха.

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Мужчины бросали камни и кирпичи в полицию и препятствовали проезду автобуса с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами, уточнила юрист.

В результате столкновений травмировались пятеро правоохранителей.

Приговор смягчили, поскольку нарушители заключили сделку со следствием.

Адвокат второго обвиняемого Игорь Дичук отметил, что на такую же сделку со следствием пошли еще несколько задержанных. Среди них двое обитателей новых Санжар.

Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года и 8 уголовных производств.

Бунт в новых Санжарах: как это было

20 февраля 2020 года неустановленным следствием лицом через интернет в пгт Новые Санжары Полтавской области были организованы массовые митинги и противостояния законным требованиям властей в связи с тем, что в этот день в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» из города Ухань КНР был организован приезд граждан Украины и иностранных граждан для прохождения карантина из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом.

В тот же день около 19:00 митинги переросли в массовые беспорядки, где собралось около тысячи участников. В частности, участники массовых беспорядков прибыли на улицу Центральную Новых Санжар, перекрыли проезжую часть улицы в районе моста через реку Ворскла, а позже - переулок Курортный недалеко от медицинского центра.

Около 19:40, когда к санаторию приблизились автобусы с эвакуированными из города Ухань гражданами, люди начали бросать камни и кирпичи в работников правоохранительных органов, тем самым препятствовали движению организованной колонне автобусов.

В результате преступных действий П., К., а также лиц, уголовные производства в отношении которых выделены в отдельные производства, и других неустановленных в настоящее время досудебным расследованием лиц, пятеро работников правоохранительных органов получили травмы.

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Автор: УНИАН