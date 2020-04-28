Лесные пожары на Житомирщине удалось локализовать – спасатели

В то же время в Зоне отчуждения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь в тушении пожаров на территории трех лесничеств.

По состоянию на 7:00 28 апреля пожары в лесах Олевского и Овручского районов Житомирской области удалось локализовать. Сейчас тамошние спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания.

Об этом говорится в отчете ГСЧС.

По состоянию на 7:00 28 апреля силами ГСЧС предоставляется помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в очагах пройденных огнем.

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К тушению привлечено 221 лицо и 43 единицы техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

Кроме того, спасатели тушат отдельные очаги тления травы, лесной подстилки, пней и древесины в Белокоровицком и Олевском лесных хозяйствах. К тушению привлечено 108 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

В то же время в Зоне отчуждения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского и Дитятковского лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 4 путепрокладчика Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 1 тыс. 10 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 133 лица и 262 единицы техники, из них от ГСЧС-1 тыс. человек. 37 человек личного состава и 225 единиц техники. Авиацией ГСЧС 27 апреля произведено 30 сбросов (60 т воды).

Пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Полиция Житомирщины открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.