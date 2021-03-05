Водитель сразу уехал с места ДТП, его разыскивают.

Сегодня в Житомире водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

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По данным правоохранителей, водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия не останавливаясь скрылся.

В результате ДТП 54-летняя житомирянка от полученных травм погибла.

Правоохранителям удалось оперативно разыскать автомобиль и установить личность водителя, 29-летнего местного жителя. По имеющейся информации, мужчина находился за рулем автомобиля, принадлежащего его знакомому.

"Водитель машины оставил ее в нескольких кварталах от места происшествия и мы имеем записи камер видеонаблюдения, где зафиксировано, как он выходит из транспортного средства. Сейчас «Volkswagen Jetta» изъят и уже назначен ряд экспертных исследований. Также продолжаются мероприятия по установлению места пребывания водителя", - сообщили в полиции.

По данным ТСН, погибшая женщина переходила дорогу с двумя псами. Животные тоже погибли во время ДТП.

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Автор: Екатерина Лиманская