Сегодня в Житомире водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.
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По данным правоохранителей, водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия не останавливаясь скрылся.
В результате ДТП 54-летняя житомирянка от полученных травм погибла.
Правоохранителям удалось оперативно разыскать автомобиль и установить личность водителя, 29-летнего местного жителя. По имеющейся информации, мужчина находился за рулем автомобиля, принадлежащего его знакомому.
"Водитель машины оставил ее в нескольких кварталах от места происшествия и мы имеем записи камер видеонаблюдения, где зафиксировано, как он выходит из транспортного средства. Сейчас «Volkswagen Jetta» изъят и уже назначен ряд экспертных исследований. Также продолжаются мероприятия по установлению места пребывания водителя", - сообщили в полиции.
По данным ТСН, погибшая женщина переходила дорогу с двумя псами. Животные тоже погибли во время ДТП.
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