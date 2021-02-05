Сейчас им оказывают помощь медики в больнице.

В Запорожской области в результате дорожной аварии, произошедшей накануне вечером, пострадали трое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Как предварительно установили правоохранители, женщина-водитель автомобиля "КІА RІО" 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не выдержала безопасной скорости движения, вследствие чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Пострадавших с травмами доставили в больницу. По факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

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Автор: Юрий Годован