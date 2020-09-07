Истица выбила у него нож из рук.

В Запорожской области мужчина во время заседания суда нанес себе удар ножом в живот.

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Об этом говорится в сообщении Акимовского районного суда Запорожской области на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что в производстве судьи Светланы Федорец находится гражданское дело по иску гражданки Г. к гражданину А. о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

"7 сентября во время очередного слушания дела гражданин А. 1968 года рождения нанес удар ножом себе в живот. После чего снова замахнулся ножом, но истица выбила нож. Гражданин А. упал на пол", - говорится в сообщении.

Работниками суда была вызвана полиция и скорую помощь.

Мужчина был доставлен в Акимовскую центральную районную больницу. В настоящее время сведений о состоянии его здоровья нет.

Руководство суда подготовило обращение в территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Запорожской области о немедленном обеспечения охраны суда.

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Автор: Таня Поляковская