Произошло аварийное отключение энергоблока №1.

На Запорожской теплоэлектростанции сегодня произошло аварийное отключение энергоблока №1.

Читайте такжеНа Запорожской ТЭС исправили поломку, из-за которой жители Энергодара сидели без воды и светаКак сообщает пресс-служба городского совета Энергодара, аварийное отключение энергоблока произошло сегодня, 5 февраля, около 11:00.

"Аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС произошло из-за протечки масла на ТГ-1», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.

Авария на Запорожской ТЭС 3 февраля: что известно

Вечером 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света.

Согласно данным ДТЭК, Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч» «Запорожьеоблэнерго». Из-за замыкания сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что позволило предотвратить более серьезную аварию. На момент происшествия в работе были задействованы три энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.

4 февраля ДТЭК возобновил работу Запорожской ТЭС в энергосистеме после отключения из-за аварии на подстанции.

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Автор: Ирина Дубченко