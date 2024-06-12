Теперь семнадцатилетнему фигуранту грозит 15 лет тюрьмы.

В Одесской области несовершеннолетний из-за отказа в сигарете зарезал на остановке общественного транспорта 15-летнего мальчика, еще один подросток - в больнице.

Нападавшему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет заключения.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло ночью 10 июня в одном из сел Любашевской общины Подольского района. В полицию поступила информация от диспетчера спецлинии "103" о смертельном ножевом ранении подростка. Прибыв на место, следственно-оперативная группа обнаружила на автобусной остановке подростка с колото-резаными ранениями, который скончался до приезда "скорой".

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Во время проведения первоочередных следственно-разыскных мероприятий полицейские установили, что на остановке общественного транспорта находилась группа местных подростков, среди которых был 17-летний юноша из другой области Украины. В тот момент мимо них проходили двое 15-летних парней, проживающих в этом же населенном пункте.

"Злоумышленник попросил у них закурить, но получил отказ. Он разозлился и начал наносить удары ножом одному из подростков. Второй пытался оттолкнуть нападавшего от товарища и тоже получил удар ножом по ноге. Нападающий с места скрылся", - рассказали правоохранители.

Жертва получила большое количество проникающих колото-резаных ранений и, предварительно, смерть парня наступила в результате множественных открытых ран грудной клетки. Окончательную причину смерти установит экспертиза. Другой пострадавший, 15-летний товарищ погибшего, получил ранения в виде резаной раны ноги.

Злоумышленника полицейские разыскали у товарища. Следователи изъяли одежду, в которой он был во время ночного конфликта.

Фигуранту сообщено о подозрении в умышленном убийстве и умышленном легком телесном повреждении. Эти преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. Сейчас суд избрал юноше меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В полиции также рассказали, что в день проведения следственного эксперимента с участием фигуранта дела, на место прибыли родственники убитого подростка. Возмущенные люди пытались добраться до задержанного в полицейском автомобиле.

"Мы понимаем эмоции родственников от потери ребенка. Злоумышленник непременно понесет наказание за содеянное", - обещают правоохранители.

Инцидент с родственниками погибшего мальчика попал на видео, которое распространено в социальных сетях. На нем видно, как люди бросаются на движущееся полицейское авто. Слышно женщину, которая кричит, что убили ее двоюродного брата.

Местные жители также пишут, что убийство произошло в селе Троицкое. Убитый и раненый - ученики местной школы, 17-летний фигурант - переселенец из Харьковской области, который проживает в приюте. Подозреваемый скрылся с места происшествия, по дороге выбросил нож, но впоследствии был задержан в указанном приюте.

Преступления в Одесской области

В Одессе застрелили мужчину из-за того, что он сделал замечание жителю одной из квартир многоэтажки относительно громкой музыки. Жертва - 28-летний мужчина, который приехал из соседней области на выходные к брату в Одессу. Ночью они услышали громкую музыку и шум, которые раздавались из квартиры на девятом этаже. Очень громкие звуки разносились по всему дому, поэтому братья поднялись к шумным соседям и постучали в дверь. Когда вышел житель квартиры, родственники сделали ему замечание относительно шума, на что тот начал вести себя агрессивно. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в потасовку. Злоумышленник зашел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из братьев, попав в грудь. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

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