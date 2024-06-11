Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего.

В Запорожье совершено покушение на местного чиновника, который в результате полученных огнестрельных ранений скончался во время оказания медицинской помощи.

Как сообщает полиция Запорожской области, инцидент произошел сегодня утром в центре Запорожья.

Сотрудники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают мужчину, который стрелял в чиновника.

По информации Суспильного, жертвой нападения стал временно отстраненный директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Максим Денщик.

В Одессе застрелили мужчину из-за замечания о громкой музыке

В Одессе в начале июня застрелили мужчину из-за того, что он сделал замечание жителю одной из квартир многоэтажки относительно громкой музыки.

Жертвой стал 28-летний мужчина, который приехал из соседней области на выходные к брату в Одессу. Ночью они услышали громкую музыку, которая звучала из квартиры на девятом этаже, и решили подняться к соседям. Когда к ним вышел ее житель, они сделали ему замечание относительно шума, на что тот начал вести себя агрессивно. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в потасовку. Тогда злоумышленник зашел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленник после содеянного скрылся. Впоследствии его задержали правоохранители. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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