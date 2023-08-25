При обыске у фигурантов изъяли "пробную" партию фальшивых банкнот в размере $50 тыс.

В результате спецоперации Служба безопасности, проведенной в трех регионах Украины, нейтрализована мощная группировка фальшивомонетчиков.

Как сообщает СБУ, злоумышленники собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США. Отмечается, что во время оперативных действий сотрудники СБУ задержали "на горячем" организатора преступной группы. Он хотел продать "пробную" партию поддельных банкнот в размере $50 тыс.

По данным следователей, участники группировки подыскивали оптовых покупателей фальшивой валюты через собственные связи в криминальных кругах. Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег.

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Незаконную деятельность организовал житель Ужгорода, который привлек в состав преступной группы двух сообщников – жителей Киева и Львова. При обысках по адресам проживания и в автомобилях фигурантов изъято более $70 тыс., из них $50 тыс. – фальшивых.

Согласно сообщению СБУ, также выявлены специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, а также изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки.

На основании собранных доказательств организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса ("изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов").

Сейчас он под стражей. Решается вопрос о сообщении о подозрении двум его сообщникам.

В СБУ отмечают, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, прежде всего каналов поступления фальшивой валюты. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фальшивая валюта в Украине

В марте в Нацбанке Украины сообщили, что в 2022 году среди изъятых из обращения в Украине поддельных банкнот иностранной валюты превалировали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).

Отмечалось, что чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналов $50 и $100 (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно), а также 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

НБУ советует гражданам в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты обращаться к банкам, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку Украины.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности Украины, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований.

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