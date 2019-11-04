Изъяли 62 тысячи долларов и оружие: в Черновцах разоблачили банду фальшивомонетчиков

В организованную преступную группу входили 10 местных жителей, двое из них задержаны.

В Черновцах правоохранители 3 ноября разоблачили группу фальшивомонетчиков, изъяв при обысках 62 тыс. долл. с признаками подделки.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, в организованную преступную группу входили 10 местных жителей в возрасте от 19 до 39 лет.

Они подозреваются в использовании поддельной иностранной валюты для приобретения транспортных средств и цифровой техники. По информации полиции, установлена их причастность к 15 таких фактов на территории Черновицкой области и соседних регионов Украины.

Как отметили в пресс-службе, в течение года оперативники устанавливали участников группы, их связи, распределение ролей и причастность к совершению преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

В воскресенье, 3 ноября, сотрудники управления стратегических расследований и следственного управления ГУНП совместно со спецподразделением «КОРД» задержали организатора преступной группы и одного из ее участников сразу после очередного сбыта 2,5 тыс. поддельных долларов.

«Во время задержания и проведения обыска в автомобиле нарушителей изъято 27,5 тыс. долл. с признаками подделки», - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы, а также лиц, которые могут быть причастны к их противоправной деятельности.

«В целом, в течение суток полицейские провели 20 обысков, во время которых изъято около 62 тыс. долл., почти половина из них - с признаками подделки. Также изъяты более 5,5 тыс. евро и 166 тыс. грн, полученных преступным путем, оружие и боеприпасы», - отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания двух злоумышленников. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют участников преступной группы на причастность к аналогичным преступлениям на территории Черновицкой и других областей Украины, а также устанавливают других их возможных сообщников.