За ночное путешествие на надувных "пончиках" отчаянные заплатили организаорам по $5000 и $3500.

На Закарпатье возле реки Тиса пограничники задержали двух несовершеннолетних и двух мужчин с надувными "пончиками" для купания.

Об этом речь идет в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). "За $100 хотели провести их к реке и указать направление на Румынию", – признались подростки охранникам границы. Сами же "экстремалы" за ночное путешествие на радужных "пончиках" должны были заплатить организаторам $5000 и $3500.

О нарушителях сообщено Нацполицию, организатор переправки установлен.

В ГПСУ детализировали, что в 100 метрах от госграницы злоумышленников, двое из которых несли надувные круги, задержали. Правонарушителями оказались двое несовершеннолетних жителей Закарпатья, один житель Кировоградщины и один житель Сумщины.

Несовершеннолетние ребята, в возрасте 15 и 16 лет признались, что за вознаграждение пристали на предложение односельчанина, провести двух неизвестных им мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию.

Случаи заержания уклонистов

В ГПСУ сообщили, что с начала российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, которые пытались переплывать реку Тиса, чтобы попасть в Венгрию и Румынию.

В конце августа по информации СБУ, в результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области была задержана группа военных чиновников, которые "помогали" уклонистам сбежать за границу.

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