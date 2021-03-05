После того, как мужчину в 2020 году лишили права управлять автомобилем, он купил водительское удостоверение в Интернете.

В Тернополе патрульные выявили водителя маршрутки, который ездил с поддельным водительским удостоверением.

Читайте также"Вместе со снегом растаяла маршрутка": в Луцке курсирует автобус без части пола (видео)Как сообщили УНИАН в Управлении патрульной полиции в Тернопольской области, вчера около 13:00 на ул. Текстильной инспекторы заметили маршрутный автобус, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Полицейские остановили транспортное средство, а в ходе общения с водителем установили, что 47-летний гражданин лишен права управлять транспортным средством еще в 2020 году.

«Мужчина пояснил, что приобрел новое водительское удостоверение в сети Интернет, чтобы продолжить работать водителем маршрутного такси», - говорится в сообщении.

Патрульные оформили на водителя постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое лишено такого права) КУоАП и вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств этого события.

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Автор: Андрей Вацик