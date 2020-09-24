Мертвую женщину с многочисленными колотыми ранами на шее обнаружила соседка.

Тернополе обнаружили повешенным мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя директора местной школы.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области вчера жителя Тернополя, 1977 г. р., нашли повешенным в одном из зданий города.

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По данным полиции, оперативники уголовного розыска установили, что обнаруженный мужчина является подозреваемым в убийстве заведующей одной из тернопольских школ, произошедшем 22 сентября.

Правоохранители сообщают, что тело мертвой женщины обнаружила ее соседка и позвонила в полицию.

Зайдя в квартиру, правоохранители обнаружили женщину, 1967 г. р., со следами насильственной смерти. У потерпевшей эксперт выявил травмы головы и многочисленные колотые раны шеи.

Погибшая работала заместителем директора в одной из школ областного центра. Она утром не вышла на работу, не отвечала на звонки. Проверить все ли в порядке коллеги погибшей попросили соседку.

Факт гибели женщины внесли в Единый реестр по ст. 115 ч. 1 УК об умышленном убийстве.

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Автор: Андрей Вацик