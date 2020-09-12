Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В селе Дьяковка Сумской области разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Авария произошла сегодня утром, в 8:10 к спасателям поступило соответствующее сообщение.

Предварительно сотрудники ГСЧС определили воздушное судно как Х-32 "Бекас".

На место происшествия привлекались дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части с г. Бурынь и отделение группы специальной пожарной техники из Сумм.

На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа областного управления ГСЧС. Всего со службы привлекли 14 человек и 4 единицы техники.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Автор: УНИАН