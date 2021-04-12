"Городской голова" убедил 72-летнюю жительницу Шостки перечислить ему почти 10 тысяч гривен и даже пригласил женщину на встречу в горисполком.

Полицейские города Шостки Сумской области разыскивают афериста, который под видом городского головы выманил у пожилой женщины более 9 тыс. грн.

Как рассказали в Шосткинском районном управлении полиции, днем неизвестный мужчина позвонил 72-летней женщине на ее мобильный номер и назвался городским головой.

Собеседник поинтересовался, действительно ли женщина продает дом, ведь объявление об этом опубликовано на одном из известных интернет-ресурсов. Пенсионерка подтвердила информацию.

Тогда "мэр" предложил сделку. Якобы у него есть знакомый из Сум, который хочет приобрести эту недвижимость. Однако на переоформление документов нужны деньги, которых покупатель пока не имеет.

"Телефонный собеседник предложил женщине перечислить 9 390 грн на указанный им номер банковской карты для надлежащего оформления, а уже во время заключения договора у нотариуса покупатель обязуется вернуть эти деньги. Пенсионерка засомневалась, однако вежливый мужчина стал убеждать ее, что именно он выступает гарантом в этой сделке", - отметили в полиции.

Женщина доверилась голосу в телефоне и перечислила деньги. После этого она сразу пошла в горисполком, ведь "городской голова" пригласил ее на встречу для обсуждения деталей купли-продажи дома. Однако по словам сотрудников горсовета, мэр уже несколько дней был в командировке и вряд ли мог ей звонить.

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"Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять неизвестным телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались. Если вас просят перечислить на чужой банковский номер или передать кому-то деньги - не соглашайтесь. Так действуют мошенники! Будьте осмотрительны, и вы избежите попадания в мошенническую ловушку", - добавили в полиции.

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Автор: Катерина Комолова