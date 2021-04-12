Полицейские города Шостки Сумской области разыскивают афериста, который под видом городского головы выманил у пожилой женщины более 9 тыс. грн.
Как рассказали в Шосткинском районном управлении полиции, днем неизвестный мужчина позвонил 72-летней женщине на ее мобильный номер и назвался городским головой.
Собеседник поинтересовался, действительно ли женщина продает дом, ведь объявление об этом опубликовано на одном из известных интернет-ресурсов. Пенсионерка подтвердила информацию.
Тогда "мэр" предложил сделку. Якобы у него есть знакомый из Сум, который хочет приобрести эту недвижимость. Однако на переоформление документов нужны деньги, которых покупатель пока не имеет.
"Телефонный собеседник предложил женщине перечислить 9 390 грн на указанный им номер банковской карты для надлежащего оформления, а уже во время заключения договора у нотариуса покупатель обязуется вернуть эти деньги. Пенсионерка засомневалась, однако вежливый мужчина стал убеждать ее, что именно он выступает гарантом в этой сделке", - отметили в полиции.
Женщина доверилась голосу в телефоне и перечислила деньги. После этого она сразу пошла в горисполком, ведь "городской голова" пригласил ее на встречу для обсуждения деталей купли-продажи дома. Однако по словам сотрудников горсовета, мэр уже несколько дней был в командировке и вряд ли мог ей звонить.
Читайте такжеВ Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми (видео)Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество - и разыскивают злоумышленника.
"Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять неизвестным телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались. Если вас просят перечислить на чужой банковский номер или передать кому-то деньги - не соглашайтесь. Так действуют мошенники! Будьте осмотрительны, и вы избежите попадания в мошенническую ловушку", - добавили в полиции.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Украине мошенники из-за финансовой пирамиды обманули более 55 тысяч вкладчиков, убытки миллионные (фото, видео)
- В Киеве арестовали участников международной мошеннической схемы: людей обманули на 9 миллионов евро (фото)
- В Одессе бывший следователь и адвокат присвоили 19 чужих квартир в новостройках
- 19-летний киевлянин обманул 29 человек: "продавал" брендовые вещи в Instagram
- Мужчина пытался сжечь себя заживо на Ивано-Франковщине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram