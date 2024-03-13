Тело достали из-под завалов пятиэтажки.

Из-под завалов многоэтажки в Сумах, куда ночью попал российский дрон-камикадзе типа "Шахед", достали тело человека. Об этом сообщает ГСЧС.

"На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди.

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По информации Сумской городской военной администрации, семеро из десяти пострадавших в результате удара лечатся амбулаторно, трое - в стационарах (состояние двух - тяжелое стабильное, одного - средней тяжести).

Там также добавили, что в результате атаки разрушены два подъезда одного из жилых домов. Еще в двух - повреждены окна и балконы.

Удар "Шахеда" по пятиэтажке в Сумах - детали

Ночью 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед". Один из них попал в многоквартирный дом.

В результате удара вспыхнул пожар. Повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.

Из-под завалов удалось спасти десять человек, восемь из которых получили травмы различной степени тяжести. Сообщалось, что в результате удара есть погибшие, однако их количество не озвучивалось.

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