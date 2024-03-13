Разбор завалов в областном центре еще продолжается, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российского дронака-микадзе типа "Шахед" в многоэтажку в Сумах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Еще продолжается разбор завалов в Сумах на месте попадания российского "Шахеда". Он разрушил часть обычного жилого дома. Удалось спасти пять человек из-под завалов. Привлечены все необходимые службы, техника. Всем, кто пострадал, будет оказана помощь", - сообщил Зеленский.

Президент выразил благодарность каждому и каждой, кто работает ради людей и помогает в спасательной работе. В Сумской областной военной администрации сообщали, что одновременно в небе над Сумской областью в ночь на 13 марта Силами противовоздушной обороны области было уничтожено 2 вражеских беспилотника типа "Шахед".

Важные новости - Сумы сегодня в центре внимания

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед". Один из дронов попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые. В частности, в результате удара вспыхнул пожар. Разрушены несколько этажей пятиэтажки. Также повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.

Ранее сообщалось, что из-под завалов удалось спасти 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести.

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