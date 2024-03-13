Известно, что 10 человек спасены из-под завалов.

В ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые.

Как сообщили в Сумской ОГА, в результате удара вспыхнул пожар, разрушены несколько этажей пятиэтажки. Там добавили, что повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.

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"По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)", - говорится в сообщении ОГА.

Кроме того, как уточнил заместитель председателя Сумской РГА Владимир Бицак, с десятка спасенных из-под завалов - пятеро дети.

Как добавил министр внутренних дел Игорь Клименко, в течение последних часов из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины.

"Поздно вечером ракетой ударили по Мирнограду в Донецкой области, частично разрушен пятиэтажный дом. Два человека погибли, их тела деблокировали из-под завалов спасатели. Еще 6 человек спасены из-под завалов, из них один ребенок, четыре человека ранены", - сообщил детали министр.

Относительно удара по пятиэтажке в Сумах, Клименко отметил, что спасательные работы продолжаются. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека.

Между тем, по данным министра, в Кривом Роге возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек. Ночью в больнице умерла женщина. Общее количество погибших и пострадавших - более полусотни.

Что известно о ракетном обстреле Кривого Рога

Вчера вечером в Днепропетровской ОГА сообщили о взрывах в городе и пожаре в одной из многоэтажек. Спасательная операция длилась несколько часов, тогда по ее результатам сообщалось о трех погибших и более 40 пострадавших людей.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что оккупанты за это будут наказаны.

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