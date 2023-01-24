Военные комиссариаты РФ получили задание пополнить потери войска оккупантов.

На временно оккупированных территориях украинского Крыма Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию.

Свое войско оккупант пытается увеличить за счет местных жителей - граждан Украины, отмечает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

"В городе Севастополь с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам поставлены задачи пополнить потери России в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота. Всем гражданским работникам следует заполнить форму, где указать сведения о воинского звания в запасе и наличие водительского удостоверения", – говорится в сообщении.

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Накануне Генштаб сообщал, что РФ готовится к скрытой мобилизации в Крыму. В частности, в Севастополе в военкоматы начали вызывать тех, кто имел бронь от мобилизации.

Освобождение Крыма

Украина готовится к деоккупации полуострова, который долгие годы находится под контролем российских оккупантов. В конце ноября в Офисе президента говорили, что через полгода Крым уже будет освобожден А бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявляет, что Крым можно освободить от оккупантов до конца лета, если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятно, а польский генерал Вальдемар Скшипчак вообще отвергает этот вариант.

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