Подрыв авто "Укрпочты": следователи просят суд взять подозреваемых под стражу

Сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в нападении на автомобиль «Укрпочты».

Сегодня суд рассмотрит ходатайство об избрании всем четырем подозреваемым в нападении на автомобиль «Укрпочты» меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Полтавской области.

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Напоминается, что 10 июля на основании постановлений следственного судьи Октябрьского районного суда Полтавы эти лица были задержаны. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователей об избрании всем четырем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 7 июля возле села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль «Укрпочты», завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

10 июля по подозрению в нападении задержали четырех жителей Полтавской области.

Им инкриминируют разбойное нападение на автомобиль «Укрпочты», покушение на жизнь работников этого учреждения и завладения 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В управлении Пенсионного фонда корреспонденту УНИАН сообщили, что «Газель» перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.

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