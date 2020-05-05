Погибших на птицефабрике под Кременчугом 600 тысяч кур временно захоронят возле села (фото)

Местная власть заявляет, что это временная мера. Останки кур обещают утилизировать спустя некоторое время.

Под Кременчугом (Полтавская обл.) сегодня начали захоронение погибших 2 мая на птицефабрике 600 тысяч кур до решения вопроса об утилизации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Полтавского областного совета Василий Хоменко.

По его словам, захоронение проводится недалеко от птицефабрики и села Потоки.

«Ямы, куда грузовики сбрасывают тушки кур, застелены дырявой тепличной клеенкой, что не обеспечивает герметизацию. Это захоронение не соответствует санитарным нормам. Тушки начнут гнить и все попадет в землю, а там сточные воды и Псел рядом», - отметил Хоменко.

По мнению начальника Государственной экологической инспекции Центрального округа Евгения Мартосенко, тушки кур необходимо сжигать или перерабатывать, но не хоронить без гидробарьера, так как это делается сейчас.

В свою очередь сельский голова Поток Юрий Зоря заявил, что местные жители против захоронения погибших птиц возле их населенного пункта.

«Здесь рядом наш водозабор. Вода идет отсюда на Потоки....Жители боятся экологической беды. Все против такого захоронения. Мы пока сдерживаем народ, но в любой момент от слов люди могут перейти к протестам», - предупредил местный чиновник.

На заседании районной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации директор птицефабрики, где произошел массовый мор птицы, Валерий Вакух отметил, что тушки птиц необходимо вывезти, так как на предприятии может возникнуть инфекция.

«Было решено захоронить их до решения вопроса о переработке», - объяснил директор птицефабрики.

Присутствующие на заседании глава Кременчугского райсовета Андрей Дрофа и председатель Кременчугской райгосадминистрации Андрей Пирог заявили, что утилизацию кур необходимо провести на спецпредприятии или скотомогильнике.

По итогам заседания было решено проводить временное захоронение тушек, используя в ямах тенты и плотную клеенку. Также до 6 мая руководству фабрики поручено предоставить в райгосадминистрацию договор на утилизацию кур и план проведения дальнейших работ.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Полтавской области погибли около 600 тыс. кур из-за неисправности вентиляции на Кременчугской птицефабрике в селе Потоки.

Предварительной причиной массового мора кур названо аварийное отключение электроснабжения на трансформаторной подстанции, в результате чего отключилась система вентиляции на птицефабрике и куры задохнулись.