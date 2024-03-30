Пламя охватило площадь 1,5 тысячи квадратных метров жилого дома.

В пятницу, 29 марта, в центре Одессы произошел масштабный пожар, во время ликвидации которого погиб спасатель.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, сообщение о пожаре по улице Канатная поступило в пятницу днем. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и квартира на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома.

Говорится, что подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова. Почти три часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировали пожар на площади 1500 кв. метров. Пламя быстро распространилось, в частности из-за порывов сильного ветра. Из задымленного дома эвакуированы 3 человека.

"К сожалению, во время тушения пожара погиб спасатель. Все детали устанавливаются", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 16 единиц пожарной техники и 64 спасателя. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, 15 марта в Одессе из-за двойного ракетного удара погиб 21 человек, среди которых полицейские, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы и два спасателя - водители спецтранспорта. Это Денис Колесников, который погиб на месте, и 39-летний Виталий Алимов, который умер в больнице на следующий день из-за тяжелых травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, в тот день захватчики нанесли по Одессе два удара ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне города - на улице Дача Ковалевского. После первого удара на место попадания на помощь пострадавшим очень быстро прибыли специалисты соответствующих служб, но в этот момент россияне запустили вторую ракету.

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