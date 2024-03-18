Сотни людей пришли отдать дань уважения погибшим.

В Одесской области простились с бывшим вице-мэром Одессы, спасателем и женщиной, погибшими 15 марта в результате ракетного удара по городу.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, 18 марта провели в последний путь Сергея Тетюхина. До недавнего времени он был первым заместителем городского головы, сменив в конце 2023 года костюм на военную форму.

Отмечается, что в тот день, 15 марта, 49-летний мужчина примчался спасать людей, но российская ракета унесла его жизнь.

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"Много лет жизни Сергей отдал нашему городу и одесситам. Он был эффективным управленцем, сделал немало полезного для Одессы и мог сделать еще. Но принял для себя решение выбрать путь защиты Украины. Спасибо Сергею за все! Светлая память!" - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время церемонии прощания.

Тетюхин во время работы в мэрии занимался, в частности, развитием транспортной инфраструктуры города, оптимизацией городского пространства и тому подобное. Проститься с ним сегодня пришли сотни людей.

Также сегодня простились с еще одной жертвой террористического удара россиян - 39-летним водителем-пожарным Виталием Алимовым. Спасатель получил тяжелые травмы при исполнении служебных обязанностей в результате повторного ракетного удара. Медики делали все возможное, но спасти его не удалось.

С Алимовым коллеги простились в Одессе - в знак уважения водители пожарных автомобилей включили сирены. Похоронят его в Белгород-Днестровском районе Одесской области, откуда он родом.

"Сын остался без любящего отца, жена без любимого мужа, а коллектив спасателей Одесской области - без своего верного коллеги и товарища! Уже который день мы опустошены, не хотим верить, не хотим принять...", - отметили в региональном главке ГСЧС.

Кроме того, стало известно имя еще одной жертвы ракетного удара. Это жительница Николаевской громады Светлана Михайленко (Фаюк), 1984 года рождения.

По данным местных властей, церемония прощания состоялась 18 марта в селе Комарашево.

Террористический удар по Одессе 15 марта - детали

15 марта армия РФ нанесла по Одессе удар двумя ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне города.

После первого удара на место происшествия очень быстро прибыли специалисты соответствующих служб на помощь раненым, но в этот момент оккупанты запустили вторую ракету. Значительные повреждения получило 3-этажное здание (рекреационный объект), четыре частных жилых дома уничтожены дотла, еще десятки повреждены.

В результате ударов погиб 21 человек, десятки - в больницах. Среди погибших - полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения.

Вчера, 17 марта, в Украине простились с тремя жертвами террористов - командиром полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" 41-летним Александром Гостищевым, с водителем-пожарным Денисом Колесниковым и с Александром Березным - 62-летним заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.

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