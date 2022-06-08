Фигурант "сливал" врагу информацию о военных и волонтерах.

В Одессе к 8 годам тюрьмы приговорен мужчина, который сотрудничал с оккупантами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что житель Беляевского района, сторонник "русского мира", поддерживал незаконное вторжение в Украину и проведение военно-террористических действий представителями вооруженных формирований Российской Федерации.

"С помощью мессенджера Telegram фигурант предоставлял представителям так называемой "ЛНР" информацию о количестве, размещении и перемещении техники Вооруженных сил Украины, блокпостах территориальной обороны, пограничных отрядах, численности личного состава", - отметили в пресс-службе.

Также осужденный сообщал о людях, которые помогают и способствуют ВСУ на территории Одесской области, в частности, бывшего Беляевского и Белгород-Днестровского районов.

Кроме того, мужчина незаконно купил и хранил по месту жительства гладкоствольное огнестрельное оружие и взрывчатое вещество типа гексоген.

Отмечается, что прокуратура поддерживала публичное обвинение в суде в отношении указанного мужчины по факту содействия деятельности террористической организации и незаконного обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Приговором Приморского районного суда Одессы злоумышленник признан виновным и приговорен к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе поймали завербованного ФСБ РФ местного жителя, который передавал российским кураторам информацию о международных учениях "Си Бриз".

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