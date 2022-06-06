Глава МИД напомнил, что Путин за несколько дней до полномасштабного вторжения уверял, что не будет нападать на Украину.

Словам президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу, доверять нельзя.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину — за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова пусты", - отметил Кулеба.

Заблокированные порты в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов. По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, ежедневно Украина теряет 170 млн долларов из-за заблокированных портов, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

Власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину. В частности, по итогам переговоров турецкой стороны с представителями Украины, РФ и ООН, подготовлена "дорожная карта", которая обеспечит работу "зернового коридора" под эгидой ООН. Этот план будет включать маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна. Сегодня стало известно, что Украина, Россия и Турция, по данным росСМИ, якобы согласовали схему вывоза зерна из Одесского порта.