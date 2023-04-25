"Исполнитель" убийства обратился в полицию.

Малиновский районный суд Одессы приговорил мужчину, который нанял киллера для убийства председателя Сухолиманского сельского совета.

Как говорится в приговоре суда, в ноябре 2016 года фигурант встретился с мужчиной в одном из баров в центре Одессы и сказал, что хочет убить Сухолиманского сельского главу Овидиопольского района. За это он предложил 500 долларов и земельный участок стоимостью около 20 тысяч долларов после выполнения заказа.

Чтобы исполнитель убийства узнал жертву, заказчик предоставил ему газету с фото. Однако "киллер" обратился в полицию, убийство было инсценировано, а заказчику предоставили фальшивые фото "убитой жертвы".

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В суде 67-летний мужчина своей вины не признал. Он утверждает, что убийство не заказывал, а сельский голова неправомерно распоряжается землей. Также он заявил, что против него организовали провокацию.

В свою очередь, потерпевший заявил, что с осужденным знаком около 40 лет как с жителем с. Сухой Лиман. Изначально отношения между ними были нормальные, до тех пор, пока тот не обратился к нему с просьбой предоставить в собственность определенный земельный участок, но ему было отказано. "Установлено, что фигурант хотел сам занять эту должность, получить доступ к распоряжению земельными участками и иметь влияние на их выделение", - говорится в приговоре.

Пенсионера признали виновным в заказе убийства и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также он должен оплатить моральный ущерб 100 тысяч гривен, и компенсировать потерпевшему правовую помощь 70 тысяч гривен.

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