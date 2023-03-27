Подростки госпитализированы с острым алкогольным отравлением.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области госпитализировали в тяжелом состоянии двух девочек-подростков, которые отравились алкоголем.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области. Отмечается, что в диспетчерскую оперативную службу центра поступил вызов по поводу алкогольному отравлению детей в городе Белгород-Днестровский.

"Медики прибыли по указанному адресу через 6 минут и начали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, которые были без сознания. Пострадавшими оказались девочки-подростки. Обоих госпитализировали в Центральную районную больницу в тяжелом состоянии с острым алкогольным отравлением", - говорится в сообщении.

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19 марта стало известно, что в городе случилась трагедия - два человека выпали/выпрыгнули с балкона, расположенного на 14 этаже жилого дома, и погибли. Трагедия случилась на ул. Воробьева, 1б (ЖК "Одесские традиции").

СМИ узнали, что погибли девушка и мужчина, которым было 17 и 27 лет соответственно. По сведениям журналистов, у погибших были долги.

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