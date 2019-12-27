На Киевщине мужчина умер от отравления "паленым" алкоголем

В полицию сообщение поступило от врача: в карете скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия 45-летнему мужчине.

Под Киевом двое мужчин отравились суррогатом алкоголя, один из них скончался.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По предварительным данным, в Белоцерковском районе Киевской области мужчины отравились суррогатным алкоголем, который приобрели у пенсионерки-"шинкарки". Полиция сейчас расследует данный факт, выясняет все обстоятельства происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

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В полицию сообщение поступило от врача: в карете скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия 45-летнему мужчине, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции.

Полицейские установили, что накануне вечером за работу с наемными работниками хозяин расплатился деньгами. После чего один из них приобрел алкоголь у "шинкарки", проживающей в селе Поправка.

"Утром владелец новостройки нашел двух мужчин с признаками отравления и вызвал скорую помощь. К сожалению, одному из них медикам не удалось спасти жизнь. Другого рабочего, 58-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении полиции.