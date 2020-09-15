В Николаевской области пограничники 14 сентября задержали трех нелегалов из Республики Гвинея, которые прыгнули с судна и самостоятельно доплыли до Очакова.
Об этом сообщается на странице Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы в Facebook.
Отмечается, что трое нелегальных мигрантов без документов, удостоверяющих личность, были обнаружены 11 сентября на иностранном судне, которое прибыло из Гвинеи в пункт пропуска «Днепро-Бугский морской торговый порт» (Николаевская обл.).
Пограничники не допустили их схождение на берег и отправили нелегалов обратно.
Впоследствии этих мужчин обнаружили на обочине автомобильной дороги в Очаковском районе.
Иностранцы рассказали пограничникам, что попали на иностранное судно, когда оно загружалось в порту Гвинеи. Они почти три недели скрывались в палубном кране, носовой части судна и в спасательной шлюпке.
По их словам, когда не удалось попасть на территорию Украины в пункте пропуска «Днепро-Бугский МТП», после отхода судна в обратном направлении, они решили спрыгнуть с теплохода.
«К вечеру, во время следования по Днепро-Бугскому лиману в Черное море, нелегалы воплотили свой план в жизнь и прыгнули с судна, прихватив спасательный круг, и впоследствии достигли украинского берега», - говорится в сообщении.
Иностранцев задержали и доставили в пограничное подразделение.
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