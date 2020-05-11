В Николаеве выбросилась из окна 86-летняя женщина, которую не выпускали на улицу из-за коронавируса (фото)

Все время карантина пенсионерку не выпускали на улицу родные.

В Николаеве в понедельник произошел трагический суицид - 86-летняя женщина выбросилась из окна балкона на шестом этаже.

Как сообщают "Новости-N", ЧП случилось на улице Карпенко в Заводском районе города. По словам очевидцев, на протяжении всего карантина 86-летнюю пенсионерку родственники не выпускали на улицу, так как она попадает в группу риска подверженных COVID-19.

"Родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок, когда они вернулись то не нашли женщину - она выбросилась с балкона. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте", - пишет издание.

Соседи рассказали, что у пенсионерки были проблемы с памятью.

Сейчас на месте трагедии работают патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее под Киевом мужчина с четырехлетней дочерью пытался совершить самоубийство из-за смерти жены.