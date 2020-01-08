Под Киевом мужчина с четырехлетней дочерью пытался совершить самоубийство из-за смерти жены

В Броварах мужчина едва не совершил самоубийство вместе со своей четырехлетней дочерью, пытаясь прыгнуть с крыши дома.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, отца с девочкой удалось спасти правоохранителям. Об инциденте на улице Бандеры полиции сообщили соседи - мужчина вместе с малолетней дочерью стоял на крыше своего двухэтажного дома.

"Уже через считанные минуты группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу. Полицейские сразу критически оценили ситуацию, возможные пути подхода к буднику, вызвали спасателей и медицинскую помощь. Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, однако сам остался на крыше с намерением покончить жизнь суицидом", - говорится в сообщении.

Пока на место ехали спасатели, правоохранители вели переговоры с мужчиной. Впоследствии работникам ГСЧС удалось снять его с крыши и, таким образом, спасти жизнь.

"4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи", - отметили в полиции. И добавили, что причиной такого поступка молодого человека стала недавняя смерть жены.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине подросток разместил прощальное видео в сети и выпрыгнул из недостроенной многоэтажки.