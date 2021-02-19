Инцидент произошел между двумя мужчинами. У одного из них правоохранители изъяли нож, у другого - устройство для отстрела резиновых пуль.

Во Львове в результате драки со стрельбой госпитализирован 34-летний мужчина.

Читайте такжеВо Львове таможенник на Range Rover совершил наезд на полицейского (фото)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что сегодня, 19 февраля, около 08:00 на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что на улице Кульчицкой во Львове между двумя мужчинами происходит драка. Также заявитель сообщила, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов.

На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин, участников конфликта - львовян в возрасте 34 и 43 лет. У одного из них, старшего, полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, у младшего - нож. Изъятое оружие будет направлено на экспертное исследование.

«Один из участников конфликта, 34-летний мужчина, с телесными повреждениями доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

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Автор: Светлана Макринская