Спор перерос в конфликт, во время которого 70-летний мужчина нанес оппоненту удары ножом в область груди и живота.

Во Львове полицейские задержали пенсионера, который нанес два удара ножом мужчине.

Как отмечается в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 11 ноября в 16:50 на улице Владимира Великого между двумя львовянами в возрасте 70 и 42 года возникла ссора во время выгула собак.

"Спор перерос в конфликт, во время которого старший из участников нанес младшему два удара ножом в участок груди и живота, причинив тяжелые повреждения", - рассказали в полиции.

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Так, злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, пострадавший является военнослужащим.

Другие инциденты на Львовщине

На днях в интернете опубликовали видео, на котором представители военкомата во Львове силой затаскивают мужчину в микроавтобус. Задержанию мужчины пытаются помешать женщины, однако военкомы их оттолкнули. Также один из них хотел прекратить съемку видео прохожими.

Кроме того, на видео видно, как легковушка пыталась заблокировать микроавтобус военкомов. Однако им удалось отогнать его и уехать.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент, отметив, что командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия для установления сложившихся обстоятельств, а также назначена служебная проверка.

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