Отмечается, что мужчина уже на следующие утро оказался на полигоне в другой области.

Сотрудники Львовского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки снова вляпались в скандал. Военкомы "запаковали" мужчину и силой доставили в здание ТЦК на глазах других людей.

Так, в социальных сетях появилось красноречивое видео, на котором четко видно, как военкомы тащат мужчину, он падает, но они не останавливаются. Другие люди заступились за несчастного, но ситуация не улучшилась.

Сообщается, что задержанный военкомами мужчина приехал во Львов из Киева. Военкомы его задержали во время прогулки по городу и сразу же доставили в ТЦК. Кроме того, якобы медкомиссию провели ночью и уже на следующий день он оказался на полигоне в Ривненской области.

При этом у мужчины есть основания быт признанным ограниченно пригодным для военной службы, но его уже не отпускают, так как его "мобилизованный".

В свою очередь во Львовской областном ТЦК и СП в Facebook сообщили, что назначена служебная проверка по этому факту.

"Сетью Интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", - указано в сообщении.

Скандалы с военкомами - последние новости

Скандалы с сотрудниками ТЦК возникают почти в каждом городе Украины. Так, в соцсетях появилось видео, на котором люди в военной форме избивают двух мужчин. Инцидент произошел якобы в Тернопольском ТЦК и СП. В связи с этим руководство ТЦК назначило служебную проверку по факту избиения мобилизованных.

Позже в Сети появилось еще одно видео, но уже из военкомата Черновцов. На кадрах видно, что на глазах у полицейских избили мужчину.

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