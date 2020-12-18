Водитель микроавтобуса с семью пассажирами в салоне во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.

Во Львовской области в результате столкновения двух иномарок пострадали десять человек, среди которых двое детей.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель выехал на встречную полосу и разбил три авто на светофоре (фото, видео)Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, столкновение автомобилей Volkswagen Т4 и Volkswagen Golf произошло вчера, 17 декабря, около 22:54 на трассе «Киев – Чоп» возле села Конюхов Стрыйского района Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса Volkswagen Т4, 34-летний житель Черновцов, с семью пассажирами в салоне, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, которым управлял 47-летний закарпатец.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, 22-летний пассажир легковушки, житель Закарпатья, а также семеро пассажиров микроавтобуса в возрасте 19-ти, 25-ти, 30-ти, 66-ти, 69 лет и двое детей в возрасте 2,5 и 4 лет – жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Все участники ДТП были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

По факту ДТП следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Львовской области, четырех пострадавших из искореженных авто пришлось высвобождать спасателям. Они деблокировали пассажиров, отключили аккумуляторную батарею в автомобиле Volkswagen-Т4 и промыли дорожное полотно от горюче-смазочных материалов.

Восстановить движение по трассе "Киев-Чоп" удалось лишь около пяти часов утра 18 декабря.

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Автор: Мирослава Бзикадзе